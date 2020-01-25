رياضة | بعد تعادله مع مازيمبي.. فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادله مع مازيمبي.. فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020، بالمجموعة الأولي للبطولة والتي تضم معهما (زيسكو يونايتد – أول أغسطس).

ترتيب المجموعة الأولي بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 11 نقطة وضمن تأهله لربع نهائي دوري الأبطال منذ الجولة الماضية، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتأجل تأهله للدور التالي بالبطولة، بينما يحتل فريقي أول أغسطس وزيسكو يونايتد المركزين الثالث والرابع بالمجموعة برصيد نقطتين لكل منهما.

فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

1- هدية المنافسين:

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تعادل فريق أول أغسطس الأنجولي مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الجولة الخامسة والتي ستجمع الفريقين غدا السبت، يحسم تأهل الزمالك بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يرتفع رصيد الفريقين في هذه الحالة لـ 3 نقاط لكل منهما، وسيكون أقصي رصيد يمكنهما الوصول إليه حال الفوز في لقاء الجولة الأخيرة هو 6 نقاط، بينما يمتلك الفارس الأبيض 8 نقاط وهنا يتأهل رفقة مازيمبي.

كما أن فوز زيسكو يونايتد على أول أغسطس غدًا، يصعد بالزمالك إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة، حيث يتفوق على زيسكو في المواجهات المباشرة، وفاز عليه 2-0 بالقاهرة وتعادل معه 1-1 في زامبيا.

2- التعادل وحده يكفي:

أما في حالة فوز أول أغسطس على زيسكو يونايتد في مباراة الغد، سوف يرتفع رصيده لـ 5 نقاط، وهنا سينتظر الزمالك مباراة الجولة السادسة لحسم تأهله رسميًا، ويكفي الفارس الأبيض في هذه الحالة التعادل مع بطل أنجولا في ختام دور المجموعات ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي.

3- هزيمة غير مؤثرة:

أما في حالة فوز أول أغسطس على زيسكو يونايتد غدًا، ثم فوزه على الزمالك بفارق هدف وحيد، يتأهل الفارس الأبيض لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ايضًا، رغم تساوي الفريقين في رصيد النقاط بهذه الحالة (8 نقاط لكل فريق)، وذلك لتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة لفوزه في الذهاب 2-0، وحتي في حالة خسارته أمام الفريق الأنجولي بثنائية نظيفة يتأهل ايضًا بشرط أن يتفوق في فارق الأهداف بالبطولة مع منافسه.