رياضة | مفاجأة.. نجم يوفنتوس يقرر الانتقال إلى الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم يوفنتوس يقرر الانتقال إلى الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي الانتقال إلى الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بوروسيا دورتموند يطلب ضم تشان

وكانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني قدم عرض للتعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس في هذا الشتاء.

إيمري تشان يوافق على الانضمام إلى بوروسيا دورتموند

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشان قريب جدا من الانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

Advertisements

وأكدت الشبكة أن إيمري تشان وافق بالفعل على الانضمام إلى نادي بوورسيا دورتموند ولكنه ينتظر حسم الأمور بين النادي الألماني ونادي يوفنتوس.

رحيل تشان عن يوفنتوس

وكان تشان قد أكد بالفعل على رغبته في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في يناير الجاري بسبب قلة مشاركته مع الفريق بالإضافه إلى قيام ماوريسيو ساري مدرب اليوفي برفع اسمه من قائمة الفريق التي تشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مشاركات إيمري تشان مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.