رياضة | مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم السبت 1 فبراير المقبل بالعديد من المباريات القوية والمثيرة يستعرضها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

حيث يواجه نادي ليستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره بملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر نظيره نادي تشيلسي يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويحل نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه ضيفا علي نظيره نادي بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ويستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول نظيره نادي ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ويختتم اليوم بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانسشتر يونايتد علي ملعب أولد ترافورد الدولي ونظيره نادي والفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يواجه نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي علي ملعب الأخير في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة بينما يلتقي نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 24 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.