رياضة | أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق ايبيزا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 24 - 1 - 2020 :-

- كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

حرص المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على توضيح حقيقة تعاقد البارسا مع رودريجو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏رودريجو لاعب استثنائي، ويمكنه أن يعقد أي خصم، ونحن نعرفه جيدا بما يكفي إنه عنصر أساسي لأي فريق، وفي هذه الحالة هو مهم لفالنسيا، كان من الافضل ان لا يلعب ضدنا، ولكن فالنسيا فريق كبير، ولديه لاعبين بمستوى عالي".

- المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

أكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن فالنسيا سيفقد بشكل رسمي أربعة لاعبين مهمين داخل الفريق الأول أمام برشلونة في معركة الغد، واشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن فالنسيا سيفقد خدمات حارسه الأساسي سيلسين وجيديس وكريستيانو بيتشيني بسبب الإصابة والقائد باريخو بسبب الإيقاف.

- برشلونة يسعى لضم مهاجم فالنسيا بدلاً من أوبامينج

تبعاً لصحيفة "سبورت" فأن برشلونة وفالنسيا ومدير أعمال اللاعب الإسباني رودريجو خورخي مينديز على تواصل مستمر من أجل نقل صاحب الـ 28 عاما للكامب نو، ويرغب برشلونة في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، على سبيل الإعارة مع خيار شراء الصيف المقبل، إلا إنه وبحسب الصحيفة، هناك عقبة جاري حلها حول جعل هذا الخيار إجبارياً أم لا.

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- حيلة أمام أوباميانج للانتقال الى برشلونة

تقول "موندو ديبورتيفو" إن مهاجم الجانرز 30 عامًا حريص على الانتقال إلى كامب نو. لكن مع تثبيت أوبياميانغ مؤخراً كقائد للفريق، فقد لا يكون من السهل عليه الابتعاد، ويشير التقرير الإسباني إلى أنه سيحتاج إلى تسليم طلب نقل رسمي لتمكينه من الانتقال إلى فريق ​كيكي سيتيين​.

- قرعة كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يلاقي ليجانيس في دور الـ16

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا، وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، ويلتقي برشلونة مع نظيره فريق ليجانيس الذي يلعب في الليجا الإسبانية حاليا في مباراة سهلة للبلوجرانا.

- ​برشلونة​ يسعى لخطف ​اريكسن من إنتر ميلان

أشارت "ميرور" إن العمالقة الإسبان يتابعون التطورات، والآن اتخذ برشلونة خطوة متأخرة لكن إنتر لا يزال واثقًا من الاتفاق على صفقة مع توتنهام هذا الشهر، ويفضل برشلونة التوقيع مع الدنماركي على عقد مسبق الآن والحصول عليه مجانًا في الصيف، وتبقى الآن معرفة ما إذا كان بإمكانهم إنجاز شيء ما.

- برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة يسعى لضم نجمىّ إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والإيطالي أليساندرو باستوني، في الفترة المقبلة، وأكدت تقارير إسبانية، أن البارسا يرغب في كسر الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مع النيراتزوري، والمُقدر 111 مليون يورو، وذلك خلال الصيف القادم.