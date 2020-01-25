رياضة | نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس 24/ 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس 24/ 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24 / 1 / 2020:-

نشرة أخبار الأهلي اليوم الجمعة

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع أحمد حجازي لعودته من جديد للفريق بعد رحلة احترافه مع فريق وست بروميتش الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب ولكنه عقد اتفاق مبدئي معه على العودة للفريق في الصيف المقبل.

ووافق حجازى على العرض المبدئي من الأهلي بالعودة للفريق في الصيف وذلك في حالة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي.

وفتح الأهلي باب المفاوضات مع أحمد حجازي لضمه للفريق لتعزيز الخط الدفاعي خاصة بعد هبوط مستوي بعض اللاعبين ونهاية موسم سعد سمير بسبب الإصابة.

الأهلي يتمسك بعدم مشاركة صلاح محسن مع سموحة بمباراة الفريقين

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بوضع بند خاص في عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عند إتمام عملية انتقاله إلى فريق سموحة، بالانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى مجلس إدارة النادي السكندري برئاسة محمد فرج عامر، لإنهاء سبل التعاقد مع كل من صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم مدافع الفريق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، بأن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب دون توقيع اتفاق بين الناديين، يمنع اللاعب من المشاركة أمام المارد الأحمر، طوال فترة الإعارة.

وأضاف: "خلال ساعات قليلة سيتم إعلان انتقال اللاعب بصفة رسمية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق".

وخرج صلاح محسن، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجديد، ليفضل الرحيل على سبيل الإعارة من أجل المشاركات الأساسية وإثبات جدارته في العودة لقيادة هجوم الفريق الأحمر، بالموسم المقبل.

أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 / 1 / 2020

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

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أبدي وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي غضبه الشديد من المدير الفني السويسري فايلر بسبب استبعاده من المشاركة الأساسية.

وأبلغ وليد سليمان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ استيائه من استبعاده المتكرر وجلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية

واكد وليد سليمان خلال جلسته مع عبد الحفيظ ضيقه الشديد من تعامل السويسري رينيه فايلر وتهميش دوره داخل الفريق خاصة وأنه واحد من اللاعبين الأساسيين مع الفريق.

وطلب وليد سليمان الحصول على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات القادمة للفريق في ظل إصابة رمضان صبحي وغيابه عن المباريات.

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

يدرس مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن هناك دراسة جادة حول رحيل صالح جمعة على سبيل الإعارة لأي فريق بشكل مجاني.

وأضاف المصدر: "اللاعب لم يحصل على أي عروض حتى هذه اللحظة محليًا أو خليجيًا، بالإضافة إلى عدم تقدمه بعرض من أي نادي، وهو ما سيتم التناقش في أمره".

واختتم: "الأهلي يعمل على تسويق اللاعب، من أجل جلب أحد العروض المحلية أو الخليجية، حتى لو بشكل مجاني، من أجل الخروج على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أعلن عن تمتع صالح جمعة بقدرات فنية مميزة، إلا أنه يغيب عن التركيز الذهني، لذلك هو يتمنى له التوفيق ولكن مع أي نادي آخر.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم الجمعة

الاتفاق السعودي ينعش خزينة الأهلي بسبب أزارو

اتفق نادي الاتفاق السعودي مع نظيره في النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال القيمة المادية الخاصة بانتقال المغربي وليد أزارو، بمنتصف الإسبوع المقبل، عقب التنازل عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتنتعش الخزينة الحمراء، يوم الإثنين المقبل بمبلغ 400 ألف دولار، هي قيمة انتقال أزارو من الأهلي إلى النادي السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على مبلغ 600 ألف دولار، طوال مدة إعارته، على أن لا يحمل عقده أي بنود تتيح للاتفاق الحصول على خدماته بصفة نهائية.

وخرج أزارو، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ليقرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء يناير الجاري.