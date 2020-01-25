الامارات | الفردان: مستوى النصر في لقاء بني ياس لا يؤهله للمنافسة على الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: مستوى النصر في لقاء بني ياس لا يؤهله للمنافسة على الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد لاعب فريق النصر لكرة القدم، حبيب الفردان، الأداء المتواضع الذي ظهر عليه النصر أمام بني ياس في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، وأقيمت على ملعبه وبين جمهوره في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وبعد أسبوع فقط عقب تتويجه بطلاً لكأس الخليج العربي على حساب متصدر الدوري شباب الأهلي.

وقال الفردان في تصريح صحافي إنه لم يكن يتوقع أن يظهر الفريق بهذا الشكل السيئ، مشيراً إلى أن «المستوى الذي قدمه النصر في لقاء بني ياس، إذا استمر عليه، فلن يؤهله للمنافسة في الدوري، مثلما يطمح جمهور الفريق».

وكان النصر قد تعرض لخسارة قاسية على أرضه أمام فريق بني ياس بهدف دون مقابل في الدقيقة 89، خصوصاً أنه في أول ظهور له بعد التتويج بلقب الكأس، حيث لايزال جو الاحتفالات مسيطراً على الفريق.

وعلى الرغم من امتلاك النصر للكرة، إلا أن لاعبي الفريق لم يظهروا بالشكل المطلوب، وأضاعوا الكثير من الفرص السهلة، ما أثر بشكل كبير في تركيز الفريق خلال مجريات المباراة.

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كما أن النصر تراجع بهذه النتيجة إلى المركز السادس، حيث ظل بـ23 نقطة، بعد أن تقدم عليه الجزيرة بـ24 نقطة (الرابع)، وبالرصيد نفسه العين في المركز الثالث، خلف الشارقة والمتصدر شباب الأهلي.

وأضاف حبيب الفردان: «هذه كانت واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا في هذا الموسم، خصوصاً أنها تأتي بعد الفوز بلقب الكأس، لكن ظهرنا بمستوى غريب في الحقيقة، ولم نكن نتوقع أن نكون بهذا الشكل السيئ، ونتمنى أن نطوي صفحة الكأس ونعود إلى المستوى الذي قدمناه من قبل، فقد أضعنا ثلاث نقاط مهمة، ولا أعرف ما سبب الظهور بهذا الشكل السيئ، فربما هي نشوة الفوز بالكأس، أو قلة التركيز، والأكيد أننا سنسعى للعودة إلى مستوانا الطبيعي بداية من الجولة المقبلة أمام الوصل».

معتز: بني ياس على خطى الشارقة

قال مساعد مدرب فريق بني ياس، معتز عبدالله، إن «بني ياس يسير على خطى الشارقة»، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الفريق بدأ منذ فترة في بناء فريق شاب، كما قام بذلك الشارقة، وقاده إلى التتويج بعد ذلك بلقب الدوري».

وأضاف: «يضم بني ياس عدداً من اللاعبين الشباب الذين يعتمد عليهم المدرب، ويلعب بلاعبين أو ثلاثة أجانب، ونجح في تحقيق الفوز على فريق بحجم النصر، وبالتأكيد هو نجاح كبير لسياسة النادي في بناء فريق للمستقبل، ولاعبين شباب يحتاجون إلى لاعبي خبرة وفترة من الوقت ليتأقلموا مع المباريات».

- الخسارة كانت صادمة للنصر لأنها جاءت بعد أسبوع من تتويجه بطلاً للكأس، ونزلت به إلى المركز السادس حيث ظل بنقاطه الـ23.