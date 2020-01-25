الامارات | بالصور.. الطاير يحتفي بالنصر في مجلسه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الطاير يحتفي بالنصر في مجلسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مجلس نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، احتفالية مميزة بمناسبة فوز فريق النصر بلقب كأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي قبل أسبوع، حيث قام الحضور بتقطيع كعكة بالمناسبة، بحضور مجلس إدارة نادي النصر، ممثلاً بنائب رئيس المجلس أحمد خوري، ورئيس مجلس إدارة شركة الكرة عبدالرحمن أبوالشوارب، وكذلك رئيس شركة نادي النصر للاستثمار إبراهيم الفردان، ورئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي، إضافة إلى المدير التنفيذي لنادي وشركة النصر لكرة القدم عبدالباسط علي، وأيضاً الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ومدرب الفريق الكرواتي كرونسلاف، إلى جانب عدد كبير من قدامى نادي النصر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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