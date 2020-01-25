الامارات | عجمان يكرم مشجعاً من أصحاب الهمم لحضوره جميع المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يكرم مشجعاً من أصحاب الهمم لحضوره جميع المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم نادي عجمان المشجع عبدالله راشد القبيسي، من أصحاب الهمم، خلال مباراة «البرتقالي» أمام الجزيرة التي أقيمت أول من أمس على استاد راشد بن سعيد وانتهت بالتعادل 1-1، تقديراً لحضوره جميع مباريات الفريق الأول هذا الموسم في الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولبت إدارة عجمان طلب «القبيسي» بالحصول على قميص مهاجمه الغاني وليام أووسو، بعد أن أبدى المشجع إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مع الفريق وتصدره قائمة هدافي لاعبي البرتقالي حتى الآن.

وقدم أووسو قميصه للمشجع قبل انطلاق مباراة الجزيرة، معرباً عن سعادته بهذا التقدير الذي يحظى به من جانب مشجعي النادي، خصوصاً أصحاب الهمم، ووعد بأن يقدم كل ما عنده لإسعاد جمهور عجمان.

من جهته، شكر المشجع القبيسي نادي عجمان على التكريم، مشيراً إلى أن ذلك تقدير لكل مشجعي الفريق.