الامارات | مواجهة سعودية - بحرينية في افتتاح بطولة العين لكرة السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سعودية - بحرينية في افتتاح بطولة العين لكرة السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة نادي العين لكرة القدم للسيدات في الساعة 16:15 من مساء اليوم على ملعب طحنون بن محمد في القطارة، بمباراة الافتتاح بين فريقي الشعلة السعودي وسوبر سوكر البحريني، تعقبها مباراة المنتخب الوطني تحت 19 سنة مع فريق العين. وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة راشد عبدالله في مؤتمر صحافي أمس: «يشارك في البطولة أربعة فرق، وجميع المباريات ستكون مفتوحة أمام الجماهير، وستقام بنظام الدوري، والفريق الذي يحصل على أكبر عدد نقاط سيتوج باللقب». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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