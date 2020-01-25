الامارات | «غزال أسمر» يخطف «الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غزال أسمر» يخطف «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل «الغزال الأسمر» فريقه لفوز ثمين 3-2 على الشارقة في قمة دوري الخليج العربي، أمس، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي ضمن الجولة 13، ليرفع رصيد «فرسان دبي» إلى 32 نقطة مبتعداً بالصدارة بفارق ثماني نقاط عن الشارقة الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة، بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني سيناريو مثيراً، إذ قلب الشارقة «الملك» الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين على التوالي قبل أن تتغير الأحوال باحتساب الحكم عادل النقبي ركلتي جزاء لشباب الأهلي، سجل منهما اللاعب البديل أحمد خليل هدفين على التوالي «80 و86»، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشارقة محمد عبدالباسط «76».

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب الشارقة الجديد المحترف البرازيلي كايو لوكاس، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 6669 مشجعاً.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وقاد شباب الأهلي أول محاولة هجومية وسدد حارب عبدالله كرة قوية في المرمى لكنها افتقدت للمسة الأخيرة.

وخاض الشارقة المباراة بستة لاعبين أجانب خلال الشوطين، هم: لاعبا الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو غوميز والأوزبكي شوكوروف والثلاثي البرازيلي كايو لوكاس ورفائيل دوسانتوس وماركوس فينسيوس.

وسعى أصحاب الأرض إلى تنظيم صفوفهم بصورة أكثر فاعلية عن طريق الإسباني بيدرو كوندي وفيديريكو كارتيبا لكن محاولات شباب الأهلي اصطدمت بتماسك دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس عادل الحوسني.

وهدد ثلاثي الشارقة غوميز وكايو لوكاس وورافائيل دوسانتوس مرمى شباب الأهلي بأكثر من تسديدة لكنها افتقدت للتركيز.

وسدد لاعب الشارقة الحسن صالح كرة قوية مرت جوار مرمى الحارس ماجد ناصر «13»

ورغم أن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري استعان بكايو لوكاس ليحل محل البرازيلي إيغور كورنادو المصاب إلا أنه بدا واضحاً أنه من الصعب إيجاد لاعب يقوم بالأدوار نفسها التي كان يقوم بها الغائب عن المواجهة البرزيلي إيغور للإصابة.

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وشهدت الدقيقة «18» أخطر فرصة للشارقة عندما سدد كايو كرة قوية لكنها مرت جوار المرمى.

وبدا شباب الأهلي الأفضل نسبياً والأكثر تنظيما في الملعب فقد ضغط بقوة على جبهة الشارقة في محاولة لتسجيل هدف السبق في المباراة، لكن مهاجموه تباروا في إهدار الفرص فيما شكلت في المقابل تحركات الشارقة خطورة على مرمى أصحاب الأرض لكن كان ينقصها التركيز الجيد.

وكاد لاعب الشارقة غوميز يضع فريقه في المقدمة عندما أهدر فرصة لا تعوض وهو في مواجهة الحارس ماجد ناصر «31».

ونجح شباب الأهلي قبل نهاية الشوط الأول في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب فيدريكو كارتابيا «45» من تسديدة محكمة في المرمى. وأجرى مدرب الشارقة مع بداية الشوط الثاني تغييرات في صفوف فريقه بدخول محمد خلفان بديلاً لرافائيل دوسانتوس في محاولة منه لتعزيز الجانب الهجومي والعودة إلى أجواء المباراة.

وفاجأ لاعب الشارقة ريان منديز شباب الأهلي وأدرك التعادل «52» من هجمة سريعة ومنظمة قادها الشارقة مستغلاً خطأ قاتلاً لدفاع شباب الأهلي، وقلب اللاعب نفسه الطاولة على أصحاب الأرض عندما تمكن من إضافة الهدف الثاني للشارقة «63» فيما استعان حكم المباراة عادل النقبي بتقنية الحكم الفيديو «الفار» للتأكد من صحة الهدف.

وحاول شباب الأهلي العودة الى أجواء المباراة وحل المهاجم أحمد خليل «66» بديلا للاعب لوفانور.

ونجح اللاعب البديل أحمد خليل في إعادة فريقه من جديد الى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء «80»، وأضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضاً «86».

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