الامارات | إثيوبيا تسيطر على لقبي الرجال والسيدات في «ماراثون دبي الدولي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تسيطر على لقبي الرجال والسيدات في «ماراثون دبي الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر العداؤون الإثيوبيون المشهد في النسخة الـ21 من «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي» أمس، بعد أن سيطروا على لقبي الرجال والسيدات، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويتم تنظيمه سنوياً بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 36 ألف عدّاء وعدّاءة.

ونجح العداء الإثيوبي بيرغا بيكيلي، في انتزاع اللقب من الكيني كيبرونو كيبتانوي، الذي جاء ثانياً، وذلك بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 42.195 كم في زمن 2:06:15 ساعة، وبفارق ثانيتين فقط عن العداء الكيني، لينال جائزة المركز الأول، وقدرها 100 ألف دولار، فيما حصل الوصيف على 40 ألف دولار، واحتل الإثيوبي تسيدات أبيي أيانا المركز الثالث بزمن 2:06:18 ساعة، ونال 20 ألف دولار، ثم أكمل العداؤون الإثيوبيون المراكز من الرابع حتى العاشر.

واستمر التفوق الاثيوبي على صعيد منافسات السيدات، إذ تسيّدن قائمة أفضل المراكز الأولى في السباق، بعد أن جاءت ركنيش ديغيفا، في الصدارة بزمن 2:19:37 ساعة، ونالت جائزة المركز الأول، وقيمتها 100 ألف دولار، واحتلت غيتيني شوني، المركز الثاني بزمن 2:20:11 ساعة، وحصلت على 40 ألف دولار، فيما نالت بيداتي هيربا، المركز الثالث، بزمن 2:21:54 ساعة، وحصلت على 20 ألف دولار.

وعقب انتهاء السباق الرئيس، قام نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، بتتويج الفائزين، بحضور أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ونائب الأمين العام، ناصر أمان آل الرحمة، والمنسق العام للماراثون، خالد الكمالي، وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى وسباق أصحاب الهمم.

وقال خالد الكمالي، في تصريح صحافي، إن نسخة هذا العام حققت نجاحاً يضاف إلى سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققها الماراثون على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: «نسخة 2020، كانت ناجحة فنياً وتنظيمياً، لقد كانت نسخة استثنائية في كل شيء. وعزا الكمالي «تلك النجاحات إلى ارتباط الحدث باسم دبي، ولتكاتف وتضافر الجهود التي تصب في صالح الترويج لدبي على الأصعدة كافة»، موجهاً الشكر إلى كل المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية التي دعمت الحدث وسهلت من مهمة القائمين عليه، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، ودبي القابضة، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، والإسعاف الموحد.

وعلى صعيد سباق 10 كيلومترات، ذهبت المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة العدائين المغاربة، اذ جاء أنور الغوز في الصدارة، وتبعه نعمان العسوي، ثم سمير جوهار، فيما حققت لقب السيدات الجنوب إفريقية غريتا ستين، واحتلت اللبنانية جوان مكاري المركز الثاني، وجاءت الهولندية فانس تكني بالمركز الثالث.

وفي جانب آخر، نجح السويسريان مارسيل هوغ، وساندرا غراغ، في احراز المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة للرجال والسيدات. وقطع هوغ مسافة السباق بزمن 1:22:25 ساعة، وحققت مواطنته ساندرا 1:42:43 ساعة. وكان المركزان الثاني والثالث في فئة الرجال من نصيب الصيني تشانغ يونغ والياباني هيرويوكي ياماموتو.

أما المركزان الثاني والثالث للسيدات، فكانا من نصيب البرازيلية فانسيا دي سوزا والهولندية مارغريت بوريك.

Advertisements

ديغيفا: حققت هدفي وأصبحت جاهزة للأولمبياد

أكدت العداءة الإثيوبية ركنيش ديغيفا (29 عاماً)، أنها جاءت إلى دبي للفوز بالماراثون، وقالت في تصريح صحافي: «حققت هدفي، واعتقد أنني أصبحت جاهزة للمشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لكن القرار بيد الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، لاختيار اللاعبات الثلاث اللواتي سيمثلن إثيوبيا في الأولمبياد، وفي الأخير أنا سعيدة بالزمن الذي حققته في ماراثون دبي، وأتطلع إلى المزيد من النجاحات في السباقات العالمية المقبلة».

بيكيلي: الرياح حالت دون تحطيمي رقم «تامير»

أعرب بطل سباق الرجال، الإثيوبي بيرغا بيرهانو بيكيلي، عن سعادته باللقب، إلا أنه كان يطمح الى تحطيم الرقم المسجل باسم مواطنه غيتانة تامير، البالغ 2:03:34.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الماراثون: «هذا السباق يعد الأول بالنسبة لي على صعيد ماراثون 42:195 كم، إذ إنني اعتدت الجري في سباقات نصف الماراثون، لقد كنت على ثقة بأنني سأتمكن من تحقيق المركز الأول ولم أخشَ المنافسة من أي عداء آخر».

وأضاف: «حالت الرياح دون تحقيقي الزمن الأفضل، وللأسف عطلتني عن تحطيم الرقم القياسي لتامير، وعلى العموم مجرى السباق يعد هو الأفضل في العالم، وسعدت بالجري في شوارع دبي».

100

ألف دولار نالها صاحب المركز الأول في كل سباق، بينما حصل الوصيف على 40 ألف دولار، و20 ألفاً لصاحب المركز الثالث.

- ثانيتان فقط توّجت بيكيلي بلقب الرجال، بعد أن تقدّم على الكيني كيبتانوي.

- السويسري هوغ ومواطنته غراغ فازا بلقبي الرجال والسيدات في «الكراسي المتحركة».. وسيطرة مغربية على المراكز الأولى لسباق 10 كلم.