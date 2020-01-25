شكرا لقرائتكم خبر عن ليما: إذا تلقيت دعوة لحمل قميص المنتخب فلن أتردد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم الوصل، البرازيلي فابيو ليما، إنه «في حال تلقيت دعوة لحمل قميص منتخب الإمارات فلن أتردد للحظة في قبولها، لأنه شرف لي أن أحظى بهذه الفرصة». وأكد سعادته بفوز الوصل على كلباء 2-صفر في الجولة 13 من دوري الخليج العربي.
وعن حصول زميله السابق في الوصل، ونجم العين، كايو، وكذلك مهاجم الوحدة تيغالي على الجنسية، واحتمال مشاركتهما مع المنتخب، قال في تصريح صحافي: «كايو وتيغالي في حال تم استدعاؤهما إلى منتخب الإمارات، فلا شك أنهما إضافة مهمة وكبيرة، وأتمنى لهما التوفيق». ونفى في جانب آخر الحديث المتداول أخيراً عن احتمال انتقاله للعب في الدوري الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ليما: إذا تلقيت دعوة لحمل قميص المنتخب فلن أتردد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.