الامارات | ماكينة بيدرو تهدر بصوت مرتفع في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة بيدرو تهدر بصوت مرتفع في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هزّ لاعب الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليقود «فارس الظفرة» إلى تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه الفجيرة 3-1 على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 13.

وسجل بيدرو هدفين على مدار الشوطين ليستمر بذلك في الوصول لشباك المنافسين للمباراة الخامسة على التوالي منذ لقاء حتا في الجولة التاسعة التي انتهت بالتعادل 1-1، وعلى مدار هذه المباريات استطاع الساحر البرازيلي أن يسجل سبعة أهداف ليضع اسمه في قائمة الهدافين بعد أن رفع رصيده إلى ثمانية أهداف بفارق خمسة أهداف عن لاعب العين، التوغولي لابا كودجو المتصدر بـ13 هدفاً.

وقاد الفوز فريق الظفرة لاستعادة المركز السادس في جدول الترتيب بعد أن ارتفع الفريق برصيد إلى 23 نقطة متقدماً للمركز السادس مجدداً بعد أن كان قد حصل عليه الوصل بفوزه أول من أمس على اتحاد كلباء، بينما تجمدت نقاط الفجيرة عند 10 نقاط في الـ12.

ويعتبر الفوز الرابع على التوالي لـ«فارس الظفرة»، ويأتي استمراراً لنغمة الانتصارات التي كان قد بدأها منذ الفوز على فريق العين على استاد هزاع 2-1، وفي مواجهة ضيفه الشارقة 3-1، وخارج ملعبه في مواجهة حتا 2-1 ليساعد الفريق على احتلال مركز متقدم مع نهاية الدور الأول.

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وأكمل الفجيرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد أن أشهر حكم المباراة أحمد عيسى البطاقة الحمراء للاعب فهد سبيل، وتأثر لاعبو «الذئاب» بالنقص العددي إذ إن محاولة التوازن بين الهجوم والدفاع كبدتهم استقبال الهدفين الآخرين، فيما حصل مدافع الظفرة عبدالرحمن يوسف هو الآخر على بطاقة حمراء في الدقيقة 90.

واستثمر لاعبو فريق الظفرة أفضليتهم وسيطرتهم على مجريات اللقاء وسجلوا هدف التقدم بصورة مبكرة وتحديداً في الدقيقة 17، حينما نفذ البرازيلي دييغو جارديل كرة ركنية داخل منطقة الجزاء حولها مواطنه جواو بيدرو في شباك حارس المرمى عبدالله التميمي، وسط حالة توهان لخط دفاع «الذئاب».

وعقب الهدف بسط أصحاب الأرض سيطرتهم أكثر على اللقاء خصوصاً بعد إشهار حكم اللقاء أحمد عيسى البطاقة الحمراء المباشرة لقائد الفجيرة فهد سبيل، بسبب تدخله العنيف على عمران الجساس، ولاحقاً استفاد الظفرة من النقص العددي على أفضل ما يكون وسجل الهدف الثاني بواسطة سهيل المنصوري في الدقيقة 4+45.

وظهر الفجيرة في الشوط الثاني بمستوى مغاير واستطاع أن يتقاسم الأداء مع أصحاب الأرض، ما منحه تسجيل هدف تقليص الفارق من ركلة حرة نفذها بطريقة فرناندو غابرييل رائعة، لتهز شباك الحارس خالد السناني، لكن ردة فعل الظفرة لم تتأخر، إذ عاد البرازيلي جواو بيدرو وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 79 بعد مجهود فني وبدني، والذي انتهت عليه المباراة.

- الفجيرة أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد فهد سبيل.