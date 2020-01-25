الامارات | العين يصطاد 4 مكاسب من «خورفكان» قبل المهمة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يصطاد 4 مكاسب من «خورفكان» قبل المهمة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق العين أربعة مكاسب من فوزه الثمين الذي حققه، أول من أمس، على حساب مستضيفه خورفكان، ضمن الجولة الـ13 لدوري الخليج العربي، بعد أن فاز بثلاثية نظيفة، وذلك قبل أيام من استضافته لفريق بونيودكور الأوزبكي في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات بأبطال آسيا.

وأول هذه المكاسب ظهور اللاعب الفرنسي، عمر ياسين، المقيد في فئة المقيمين، بصورة مميزة، ما أسهم في فوزه بنجومية اللقاء في الاستفتاء الذي أجراه نادي العين عقب نهاية المباراة، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد أكثر الأصوات، بعد منافسة مع محمد عبدالرحمن، والهداف التوغولي لابا كودجو.

وثاني المكاسب عودة التوغولي للتهديف، بعد أن وقع على هدفين من ثلاثية العين، خصوصاً بعد أن غاب عن التسجيل في قمة الجولة 12 أمام شباب الأهلي، وفي نصف نهائي الكأس أمام النصر.

أما ثالثها فهي الثنائية المبكرة في الدقيقتين 4 و19، التي ساعدت مدرب الفريق بيدرو إيمانويل في إراحة لاعبه كايو بدلاً عن الاستعانة به خلال مجريات المباراة، إذ سيكون جاهزاً للقاء بونيودكور.

وأخيراً تطبيق الفريق فلسفة جديدة، تعتمد على الاستحواذ بصورة أكبر في وسط الملعب، وبعيداً عن مرمى الحارس الدولي خالد عيسى، إذ كشفت الإحصائية الرسمية لرابطة المحترفين أن العين سيطر على الكرة بنسبة 60.4% مقابل 39.6% لخورفكان.

المكاسب الـ 4:

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تألق عمر ياسين وتتويجه

بجائزة نجم المباراة.

■عودة لابا للتسجيل.

■إراحة نجم الفريق كايو.

■تطبيق فلسفة الاستحواذ بنسبة 60%.

بيدرو: كل تركيزنا على مواجهة بونيودكور

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن «كل تركيزنا الآن على مواجهة بونيودكور الحاسمة، والتأهل إلى دور المجموعات بأبطال آسيا». وأضاف بيدرو في تصريح صحافي إنه سعيد بالثلاثية، وأنه بانتظار حضور جماهيري كبير الثلاثاء المقبل.