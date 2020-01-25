الامارات | «حارس ديسمبر» يحتفل مع مدافعي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «حارس ديسمبر» يحتفل مع مدافعي العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الخليج العربي لشهر ديسمبر الماضي بعد منافسة مع حارسي الظفرة وشباب الأهلي خالد السناني وماجد ناصر على التوالي.
وحرص خالد عيسى على التقاط صورة مع خط الدفاع بعد تسلمه الجائزة قبل لقاء خورفكان، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الحمد لله، هذه الجائزة التي حصلت عليها هي بفضل الله ثم الجمهور ثم خط الدفاع».
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