شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة يهدد أوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد تفشل خطط اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020، لاستخدام الثلوج من أجل ترطيب الأجواء على الجماهير، أثناء الحرارة الخانقة لصيف العاصمة اليابانية، بسبب نقص الأمطار هذا الشتاء.

ومن بين خطط اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، يبرز استخدام مضخات ثلج صناعى وكذلك طبيعى، من مدينة ميناميونوما الواقعة بمقاطعة نيجاتا (شمال غرب)، والتى تشهد عادة تساقط كميات كبيرة من الثلوج، لكن الوضع مختلف هذا الشتاء، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مسؤول بالمدينة إن هذه هى المرة الأولى، التى لا تشهد فيها ميناميونوما تساقط كميات كبيرة من الثلوج، فى بداية العام، حيث تم جمع ثلوج بسمك بلغ 15 سنتيمترا، حتى الآن، فى مخازن المدينة، مقارنة بمتر ونصف العام الماضى، وفقا للسلطات المحلية.

وكانت خطة أوليمبياد طوكيو 2020، تقضى بتجميع ميناميونوما لثلوج بسمك خمسة أمتار، من أواخر الشتاء وحتى موعد انطلاق دورة الألعاب الصيفية، بهدف نقلها فى حاويات مبردة للمنشآت الأوليمبية شمال طوكيو.

وكان من المقرر استخدام هذه الثلوج، فى إنشاء خيمة قرب المقار الأوليمبية، كى تتمكن الجماهير من الفرار قليلا من ارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة المتوقعة، أثناء الحدث الرياضى الذى ستحتضنه طوكيو، بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبل.

كما كان سيجرى تعبئة جزء من هذه الثلوج، لتوزيعها على الجماهير، بهدف المساعدة فى التخفيف من آثار الحر.

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وفى ظل انخفاض معدل تساقط الثلوج فى ميناميونوما، قد تأخذ السلطات بعين الاعتبار خططا بديلة، للحصول على الثلوج من مناطق أخرى، رغم أن عملية نقلها ستكون مكلفة بشكل أكبر.

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم يوم الأربعاء 22 يناير 2020 عن نقل مباريات ضمن تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم النسائية مقررة فى فبراير المقبل إلى مكان آخر فى شرق الصين، بعدما كان مقررا إقامتها فى مدينة ووهان، المركز الأساسى للوباء الجديد «فيروس كورونا» الذى أودى بحياة تسعة أشخاص وأصاب المئات فى البلاد.

وستخوض منتخبات الصين، تايوان وأستراليا مبارياتها المقررة فى ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، فى المواعيد عينها، ولكن فى مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصينى للعبة، وذلك وفق ما أشار الاتحاد الآسيوى فى بيان.

وهدد الاتحاد التايوانى بالانسحاب من التصفيات فى حال أقيمت المباريات فى ووهان مؤكدا أن الأولوية لسلامة اللاعبات.

وأفادت السلطات الصينية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 440 بالفيروس، وهو نوع جديد من فئة «فيروس كورونا» تم رصده فى ديسمبر الفائت فى سوق كبيرة للمأكولات البحرية والأسماك فى ووهان.

وانتشر هذا الفيروس الذى ينتقل عبر الجهاز التنفسى إلى خارج الصين وتم تشخيصه أيضا فى اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب تايلاند، تايوان والولايات المتحدة.

وقد يسبب وباء من فئة «فيروس كورونا» أمراضا معتدلة عند الإنسان (مثل الزكام) أو أخرى أكثر خطورة مثل الـ«سارس» (متلازمة التنفس الحاد والوخيم).