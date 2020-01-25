شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، عن تطور جديد بشأن انتقال الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام، إلى صفوف إنتر ميلان، خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولى إنتر ميلان عقدوا جلسة جديدة من المفاوضات، أمس، لحسم صفقة إريكسن لينضم إلى صفوف النيراتزورى حلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت إلى أن السبيرز لم يتنازل عن تقاضى 20 مليون يورو نظير رحيل اللاعب الدنماركى إلى إنتر ميلان، حيث يرغب فى الحصول على أعلى مقابل مادى من اللاعب الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

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وأوضحت أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل دفع إنتر ميلان 18 مليون يورو مقدمًا، بالإضافة إلى مليونى يورو كإضافات، من أجل الحصول على النجم الدنماركى وحسم الصفقة بشكل نهائى.

وكشفت أن عقد إريكسن مع إنتر ميلان سيمتد حتى صيف 2024، وسيحصل اللاعب على راتب سنوى يبلغ 8 ملايين يورو.

وذكرت «لاجازيتا ديللو سبورت» أن الكشف الطبى لإريكسن فى إنتر ميلان، ربما يكون الإثنين المقبل، ليعلن بعدها إنتر ميلان التعاقد رسميًا.

وكان اللاعب قد ارتبط بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، ولكن إنتر ميلان دخل بقوة فى المفاوضات بناء على رغبة أنطونيو كونتى، المدير الفنى للفريق.