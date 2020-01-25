شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك ومازيمبي: حيازة بدون فاعلية.. ومصطفى محمد يفوز في المعركة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل الزمالك في استغلال عامل الأرض والجماهير، ولم يتمكن من حسم بطاقة التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بنتيجة 0-0 ضد مازيمبي متصدر المجموعة الذي ضمن التأهل رسميًا كأول الترتيب، في حين سينتظر الفريق المصري نتيجة المنافسين الأخرين (زيسكو والأول من أغسطس) والتي قد تمنح التأهل للزمالك قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، في حالة التعادل أو فوز فريق زيسكو.

وفشل فريق الزمالك في ترجمة حيازته على الكرة والتي وصلت إلى 74% مع نهاية الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض لم يترجموا هيمنتهم الواضحة على الكرة إلى أهداف، مع تسديد الفريق لـ9 كرات، 2 منهم على مرمى الحارس الإيفواري سيلفان جبوهوو، والذي تعامل مع محاولات أصحاب الأرض بنجاح.

وعلى الرغم من أن نسبة حيازة الضيوف على الكرة وصلت إلى 25% تقريبًا في النصف الأول من المباراة، إلا أنهم بادلوا أصحاب الأرض من حيث الخطورة ووصلت تسديدات الفريق إلى 8 تسديدات، 2 منهم على مرمى الحارس أبوجبل، لكن اللافت كان مردود دفاع الزمالك الذي اعترض نصف عدد تسديدات الضيوف، من خلال اعتراضين من محمود حمدي الونش، ونفس العدد لفرجاني ساسي.

وبرز صانع الألعاب جلودي ليكونزا خلال الشوط الأول، وكان أكثر لاعبي المباراة صنعًا للفرص التهديفية (3)، في حين كان شيكابالا هو أكثر لاعبي الزمالك صناعة للفرص في النصف الأول من المباراة (2).

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وانخفضت نسبة الحيازة على الكرة للزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني مع وصولها إلى 69%، ولم يهدد مرمى الضيوف بفرص محققة نهائيًا.

وسدد لاعبو الزمالك 5 تسديدات في الشوط الثاني، 2 منهم على مرمى حارس الضيوف الذي حافظ على تألقه وتصدى لجميع المحاولات التي تعرض لها مرماه طوال المباراة (4).

وهدد المنافس مرمى الزمالك في محاولة وحيدة خلال الشوط الثاني، من أصل 5 تسديدات، وتعامل مع الكرة الحارس محمد أبوجبل الذي تصدى اليوم لـ3 فرص من المنافس، 2 منهم من داخل منطقة جزائه.

وشهدت المباراة 22 خطأ على الفريقين (11 على كل فريق)، وكان مهاجم الضيوف، جاكسون موليكا، هو الأكثر تعرضًا للمخالفات من جانب أصحاب الأرض، مع احتساب الحكم 5 مخالفات للاعب نتيجة تدخلات من لاعبي الزمالك.

وأظهرت الاحصائيات أن لاعبو الزمالك أمطروا المنافس بكرات عرضية، وصل عددها إلى 30 كرة عرضية، 8 منهم فقط نفذوا بشكل سليم (27% نجاح).

ودخل المهاجم المصري مصطفى محمد في معركة بدنية وبالأخص في الكرات العالية، وأظهر صلابة كبيرة من خلال ربحه 6 من أصل 8 تدخلات هوائية في أفضل الأرقام على هذا المستوى للاعب في المباراة، وتمكن مصطفى من تسديد 4 كرات على المنافس، 2 منهم على المرمى، وهو ما يعادل 50% من تسديدات الزمالك على مرمى مازيمبي اليوم.