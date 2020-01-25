شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد: الزمالك أهدر الفوز على مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع عبد الواحد فى تصريحات لقناة TIME SPORTS الزمالك أهدر أكثر من فرصة لإحراز الأهداف ولم يستغل الفرص و العرضيات التى أتيحت له لترجمتها لأهداف ، وكان قريب من تحقيق الفوز ولكن مازيمبي أدي مباراة جيدة دفاعياً.

أضاف حارس الزمالك السابق ، مازيمبي تفوق على فرق شمال أفريقيا فى إهدار الوقت بعد توقف المباراة أكثر من مرة بداعي إصابة لاعبيه ، ولكن الخطأ كان على لاعبى الزمالك لأنهم لم يستغلو الفرص التى أتيحت لهم و عدم إحراز أي أهداف.

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انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.