شكرا لقرائتكم إيتو يساند مازيمبي أمام الزمالك من المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة الإسباني السابق، مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتقط رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق صورا تذكارية مع النجم الكاميروني، الذي حضر لمساندة بطل الكونغو، حيث إنه صديق شخصي لرئيس نادي مازيمبي. وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس فى مباراته اليوم السبت أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 11 نقطة وكلا الفريقين خاض 5 مباريات في المجموعة، فيما يأتي أول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي المركزين الثالث والرابع علي التوالي برصيد نقطتين لكل منهما، وخوض زيسكو وأول أغسطس مباراة الجولة الخامسة لهما غدا والتي ينتظرها عشاق الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيتو يساند مازيمبي أمام الزمالك من المدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.