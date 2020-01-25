إيتو يساند مازيمبي أمام الزمالك من المدرجات

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وأصبح الزمالك يحتاج إلى تعثر أول أغسطس فى مباراته اليوم السبت أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 11 نقطة وكلا الفريقين خاض 5 مباريات في المجموعة، فيما يأتي أول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي المركزين الثالث والرابع علي التوالي برصيد نقطتين لكل منهما، وخوض زيسكو وأول أغسطس مباراة الجولة الخامسة لهما غدا والتي ينتظرها عشاق الزمالك.
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