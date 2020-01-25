شكرا لقرائتكم مدرب مازيمبي: حصلنا على نقطة غالية من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع مدرب مازيمبي قائلاً: " حصلت على نقطة غالية من الزمالك ، وواجهنا فريق صعب و سعيد بهذه النتيجة وروح لاعبي فريقي ، ولم نتعمد إضاعة الوقت بل كان هناك إصابات للاعبي فريقي و إصابات قوية خلال المباراة.

أضاف مدرب مازيمبي أنه يستعد لمواجهة فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا فى المواجهة المرتقبة فى الجولة السادسة و الأخيرة لدوري المجموعات وعلى الرغم من تصدرنا للمجموعة و التأهل الرسمي لدور الـ8 إلا أننا سنلعب للفوز فى مباراة زيسكو.

حصلت على نقطة غالية والكرة مكسب وخسارة وتعادل وواجهنا فريق صعب وسعيد بهذه النتيجة وروح اللاعبين خلال المباراة

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انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى.