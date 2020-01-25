شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يوضح سبب عدم ضم عبدالله السعيد للزمالك فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سبب عدم ضم عبدالله السعيد للزمالك في انتقالات يناير قائلاً : " إزاي أضم عبدالله السعيد بعد ما وقعلي و بعدين رجع للأهلي تاني ، لن أضم لاعب عنده أربعين سنة وسابني ووقع للأهلي".

أكد مرتضى منصور أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، قائلا " 5 الاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألف من الالتراس".

تابع مرتضى منصور فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي: أنه سيتعاقد مع مدرب أحمال للزمالك خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني هو من طالب عدم التعاقد مع مدرب أحمال لكن الفترة المقبل ستشهد تواجد مدرب للأحمال.

قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي : " افتكرت الالتراس بقا محترم ورحمة امي ما حد هيدخل تاني غير اعضاء الجمعية العمومية" ، اعتراضا منه على مهاجمته له قبل إنطلاق مباراة مازيمبي.

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انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.