شكرا لقرائتكم كارتيرون: أشعر بالإحباط من مستوى الزمالك أمام مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة : لم نلعب بشكل جيد وهذا يجعلني مستاء ، لقد سيطرنا طوال المباراة ولكن لم نحرز اهداف ولم نقدم الاداء المنتظر ، مضيفا : بالفعل غياب بن شرقي مؤثر هو لاعب كبير ولكنه تعرض للإصابة

وعن ازمة مدرب الاحمال قال كارتيرون : لا نعاني من ازمة في الأحمال وارى ان الفريق لا يحتاج لمدرب أحمال ولم نتحدث في هذا والأزمة اليوم في ضياع الاهداف وليست الأحمال البدنية.

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كما تحدث كارتيرون عن محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق قائلا : محمد ابو جبل كان يعاني من اصابة خفيفة ولكن لم تمنعه من المشاركة اليوم وانا اثق فيه كثيرا ، وأضاف الفرنسي : ارى ان امكانيات لاعبي الزمالك في طريقة اللعب على الطرفين وليس الاستحواذ فقط وهو ما كنا نفتقده في مباراة اليوم

يذكر ان الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي أصبحت أمامه فرصتان فقط لضمان التأهل، الأول متمثلة في تعثر فريق أول أغسطس الأنجولي أمام زيسكو يونايتد الزامبي غدا، سواء بتعادل الفريقين أو هزيمة أول أغسطس، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط أمام أول أغسطس صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

الفرصة الثانية أمام الزمالك هي فوز الأبيض نفسه على أول أغسطس في مباراة الجولة الأخيرة، فى حالة فوز أول أغسطس غدا، حيث إن فوز أول أغسطس غدا يجعله يحصد النقطة الخامسة، ويبقي بينه وبين الزمالك 3 نقاط فقط يتم حسمها في المباراة الأخيرة، وفى حالة تعادل الفريقين أو فوز الزمالك في الجولة الأخيرة فإنه سيتأهل، أما في حالة فوز بطل أنجولا على الزمالك في الجولة الأخيرة بفارق هدفين فإن أول أغسطس سيخطف بطاقة التأهل من الزمالك في الجولة الختامية لدور المجموعات.