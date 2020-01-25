شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: 5 آلاف عضو بالنادى أفضل من 15 ألف ألتراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع مرتضى منصور فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي: أنه سيتعاقد مع مدرب أحمال للزمالك خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني هو من طالب عدم التعاقد مع مدرب أحمال لكن الفترة المقبل ستشهد تواجد مدرب للأحمال.

قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبي : " افتكرت الالتراس بقا محترم ورحمة امي ما حد هيدخل تاني غير اعضاء الجمعية العمومية" ، اعتراضا منه على مهاجمته له قبل إنطلاق مباراة مازيمبي.

Advertisements

انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.

في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.