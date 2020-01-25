شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفظ الزمالك بالمركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل المخيب على أرضه امام مازيمبي الكونغولي. اكتفى فريق الزمالك بالتعادل السلبي امام ضيفه مازيمبي الكونغولي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة. وجاء ترتيب الزمالك كالتالي:

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