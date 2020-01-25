شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم جماهير الزمالك: "افتكرت الالتراس بقا محترم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع مرتضى منصور : لم يحضر الألتراس مباريات الزمالك الأخيرة بالدوري نجح في الفوز، والتعادل مع مازيمبي يؤهلنا لدور الثمانية لدوري الأبطال، ولن يحضر مباريات الزمالك المقبلة إلا أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.
انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما حاول لاعبو الزمالك إحراز هدف التقدم على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، إلا أن مهاجموه تسابقوا فى إضاعة الفرص السهلة.
في المقابل فإن لاعبى مازيمبي التزموا التأمين الدفاعي وكانوا أكثر هدوءا من لاعبي الزمالك، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكونغولي الذى ضمن التأهل رسميا قل مباراة اليوم، وانحصر اللعب فى وسط الملعب، دون هجمات خطيرة على مرمى محمد أبو جبل لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.
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