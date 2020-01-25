الأمريكية أنيبل تتوج بجائزة «أم الإمارات» للقفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم الليلة منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم في نسختها الرابعة التي تقام برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بن مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات، ويتصدر شوط الجائزة الكبرى للشراع المشهد في آخر المسابقات والذي يقام على ارتفاعات تصل إلى 150 و160 سم كحد أقصى من جولتين، وبمجموع جوائز 94 ألف يورو، وذلك ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم المقرر لها إبريل المقبل في لاس فيجاس الأمريكية والدوري العربي.

ويشارك في شوط الجائزة الكبرى نخبة من أبطال قفز الحواجز العالميين من ضمنهم الألماني كريسلتيان ألمان والأيرلندي شللين برين عضوا فريق «زد 7» في دبي، والبريطاني مايكل ويتكر، والأيرلندي مايكل بندر، ويحمل لقب هذه الجائزة فارس الإمارات عبدالله المري.

ويتضمن اليوم الختامي 4 أشواط، ففي الشوط الأول تقام المنافسة على ارتفاع 130 سم وهو نهائي الخيول الصغيرة لعمر 6 سنوات بجوائز 25 ألف درهم، ويعقبه الشوط الثاني ويقام على ارتفاع 135 بجوائز 30 ألف درهم من جولة واحدة وهو أيضاً مخصص لنهائي الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، ويقام الشوط الثالث على ارتفاع 135 سم من جولة واحدة وبجوائز 16 ألف يورو، فيما يقام الشوط الرابع على ارتفاع 145 سم وبجوائز 40 ألف يورو.

وأمس الأول تواصلت الإثارة، وحلقت الفارسة الأمريكية أنيبل جوست على صهوة الجواد «بريموس» بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في منافسات تصنيف أربع نجوم، وسجلت الفارسة أنيبل زمن بلغ 37:29 ثانية، وفي الشوط الثامن المخصص للسرعة، حلق مع المركز الأول الفارس الأردني حمزة محمد الكسواني على صهوة الجواد «هبنيس» وسجل زمناً بلغ 26:43 ثانية، وفي شوط جائزة مجلس أبوظبي الرياضي ذهب الفوز لمصلحة الفارس النمساوي جيرفريد بوك على صهوة الجواد «فور فن في تي» وسجل زمناً بلغ 30:16 ثانية.