«تريبل دابل» لجيمس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز لتعزيز صدارته للمنطقة الغربية على حساب زميل الأمس كايري إيرفينج، وذلك بالفوز على مضيفه بروكلين نتس 128-113 في دوريالسلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق جيمس بتحقيق ال«تريبل دابل» العاشر له هذا الموسم في مباراة تميز خلالها ليكرز من خارج القوس بتسجيله 19 ثلاثية.

وأنهى جيمس المواجهة ب27 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح بالتالي على بعد 17 نقطة من أسطورة ليكرز السابق كوبي براينت الذي يحتل المركز الثالث على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري (33643 نقطة) خلف كريم عبد الجبار (38387) وكارل مالون(36928).

وحظي جيمس بمساندة فعالة من أنطوني ديفيس الذي سجل 16 نقطة مع 11 متابعة.

وعلى غرار ليكرز، تألق دالاس من خارج القوس ودك سلة مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ب22 ثلاثية، ليخرج منتصرا 133-125 ويرفع رصيده إلى 28 فوزاً مقابل 16 هزيمة. وكالعادة، تألق في صفوف دالاس السلوفيني لوكا دونشيتش الذي احتفل باختياره للمرة الأولى من أجل خوض مباراة كل النجوم «أول ستارز» السنوية، بأفضل طريقة من خلال تسجيله 20 من نقاطه ال27 في الشوط الأول.

وبعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ بورتلاند يسجل 61 نقطة (ضد جولدن ستايت ووريرز)،واصل داميان ليلارد تألقه بتسجيله 47 نقطة ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل ما مجموعه 100 نقطة في مباراتين.