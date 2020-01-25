الإمارات بطل شتاء «الهواة» ودبا الحصن يهزم العروبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

واصل فريق الإمارات عزفه المنفرد بالصدارة عقب فوزه على ضيفه مصفوت 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في افتتاح مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى.

انتهى الشوط الأول بتقدم فرقة الصقور بهدفين سجلهما البرازيلي ليذيري سيلفا، وفي الشوط الثاني أضاف مواطنه ديغو داسيلفا هدف التعزيز الثالث عند الدقيقة 87، فيما أحرز روبرت غانسا هدف مصفوت الوحيد في الدقيقة 58، وبهذا الفوز يرفع أبناء رأس الخيمة رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الأول ويتوجوا بلقب الشتاء (دور الذهاب)، فيما توقف رصيد مصفوت عند ال12 نقطة، أدار المباراة الحكم خالد ناجم.

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وعلى ملعب العروبة كان الفوز من نصيب دبا الحصن على أصحاب الأرض 3-2 بعد مباراة ماراثونية مثيرة، بكر العروبة بالتسجيل في الدقيقة 39 عن طريق جاسم محمد، قبل أن يقلب الفريق الحصناوي الطاولة بثلاثة أهداف متوالية تبادل في إحرازها الزيمبابوي تافاذروا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 41 و75، والبرازيلي رافائيل سانتياغو في الدقيقة 81، فيما أحرز الفرنسي هاري نوفيلو هدف العروبة الثاني في الدقيقة 91، وبهذا الفوز يرفع دبا الحصن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني ويبقى العروبة بنقاطه ال8 السابقة.على خط آخر، تختتم الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، حيث يلعب الحمرية مع البطائح، والذيد مع التعاون في الخامسة وعشر دقائق، وستكون المواجهة الأولى أكثر إثارة وهي ديربي لا يعرف التوقعات المسبقة.

ويسعى الحمرية إلى تحقيق الفوز الخامس توالياً عندما يلتقي البطائح، وكان العنابي عرف انتفاضة أوصلته للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد بداية متواضعه، وأصبح ضمن الفرق المرشحة للصعود وفوزه في لقاء اليوم يعزز حظوظه أكثر، وارتفعت أسهم الفريق مؤخراً بعد الطفرة التي حدثت في أدائه ونتائجه، كما ارتفع سقف طموحاته، وبعد 4 انتصارات أصبح الحمرية أكثر تصميماً على مطاردة حلمه، وحتى يستمر في التفوق أضاف لاعباً أجنبياً لصفوفه سيشارك في مباراة اليوم منذ البداية، وهو الإيطالي فيلا الذي تألق في المباريات الودية وظهر كصانع ألعاب مميز ويعول عليه المدرب في مباراة اليوم ليصنع الفارق.

وعلى الطرف الآخر، فالبطائح يفكر بذات الطريقة في المباراة، ويرى أنها فرصة للعودة إلى الطريق الصحيح ومن الباب الكبير، وخسر البطائح أمام الإمارات في الجولة السابقة وتجمد رصيده عند 12 نقطة، لكنه تجاوز هذه الخسارة.

وبملعب الذيد، يحل التعاون ضيفاً على الفريق البنفسجي، وهي مباراة للتعويض بعد أن خسر كل طرف الجولة السابقة، الذيد أمام العربي، والتعاون أمام العروبة.