ناصري: علامة بارزة ورد للجميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد لطيف ناصري رئيس مجموعة صدف التجارية إحدى الشركات المشاركة في رعاية البطولة أن حرصه على المشاركة ودعم البطولة يأتي في إطار رد الجميل لدولة الإمارات التي وفرت كل الأمور لكافة الشركات والهيئات العاملة في الدولة، وتابع بقوله: «المشاركة في بطولة تحمل اسم دبي وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وباهتمام مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة، وتضم أهم الفرق، واجب على كل الشركات العاملة في الدولة».

وذكر أن مجموعة صدف تحرص على أن تكون دوماً في طليعة الشركات الراعية الداعمة للبطولة التي تعد أهم حدث على مستوى المنطقة، متمنياً التوفيق للقائمين عليها والمنتخب الوطني ولكل الفرق التي حرصت على المشاركة في الحدث الذي أصبح علامة بارزة في الرياضة الإماراتية.