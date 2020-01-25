شكرا لقرائتكم خبر عن السومة ينقذ الأهلي ويصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
يسعى الهلال الليلة لحسم لقب الشتاء «الشرفي» لصالحه في دوري المحترفين السعودي عندما يحل ضيفاً على الشباب في مباراة قمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ويتصدر الهلال الترتيب بعد نهاية الجولة 14 برصيد 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة على النصر الذي لعب أمس أمام الاتفاق..
على صعيد آخر، أعلن أهلي جدة إصابة مهاجمه عمر السومة بخلع في الكتف بعد إصابته أمام الرائد في افتتاح الجولة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص الإضافية لتحديد التشخيص النهائي للإصابة.
وكان السومة قد أنقذ الأهلي من خسارة وشيكة أمام مضيفه الرائد عندما حول تأخر فريقه بهدف إلى فوز بهدفين في ظرف دقيقة واحدة.
وسجل المغربي محمد فوزير هدف السبق للرائد، وتكفل السومة بإعادة الأهلي ثم التقدم بتسجيله هدفين.
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