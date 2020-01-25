شكرا لقرائتكم خبر عن «يد مصر» إلى نهائي بطولة إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في تونس، بعد فوزه على الجزائر 30-27، أمس، في الدور نصف النهائي.
وكان المنتخب المصري صعد إلى نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة الأولى في دور الثمانية برصيد 6 نقاط، فيما تأهلت الجزائر وصيفة للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.
وستلعب مصر في النهائي مع الفائز من لقاء تونس حامل اللقب مع أنجولا الذي أقيم، أمس.
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