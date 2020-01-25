الرمادي: حصدنا نقطة إيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

حقق عجمان نتيجة إيجابية بتعادله مع الجزيرة 1-1، ليحصن «البرتقالي» تقدمه إلى منطقة الأمان، في حين خسر «فخر أبوظبي» نقطتين في رحلة المنافسة على اللقب.

وأكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن النقطة التي حصل عليها «البرتقالي» إيجابية بالنظر إلى الظروف التي حصلت خلال المباراة، وقال: عندما كنا مكتملين استطعنا أن نحجم الجزيرة رغم كوكبة النجوم التي يملكها.

وتابع: فريق يملك في الهجوم باتنا وكينو ومبخوت ووراءهم عموري وخلفان، فإنه من الصعب على أي فريق يقاوم مثل تلك الأسماء، ورغم ذلك استطاع فريقنا التعامل معهم بشكل جيد حتى جاء الطرد مع نهاية الشوط الأول، وكان من الصعب أن تلعب أمام فريق مثل الجزيرة بعشرة لاعبين، لذلك أعتبر النتيجة جيدة.

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واعتبر الرمادي أن لديه شكوكاً حول طرد حسن زهران، ولاسيما أنه لم يكن آخر لاعب عندما عرقل باتنا بل كان مغطى بوليد اليماحي، معتقداً ان «الفار» بالغ كثيراً في حالة الطرد.

وعن ركلة الجزاء، قال: حسب تقييم أولي ورأي البعض، حيث لم أر شخصياً الحالة في الإعادة، فإن الاشتراك كان عادياً، لأن حارس المرمى علي الحوسني خرج ليصد الكرة، كما إنه كان لدينا شبهة بركلة جزاء وكان الأجدر بتقنية حكم الفيديو «الفار» استدعاء الحكم.

من جهته، قال الهولندي كايزر مدرب الجزيرة إن «فخر أبوظبي» قدم مباراة سيئة، ولاسيما في الشوط الأول، محملاً نفسه مسؤولية هذا المستوى الذي أدى إلى ما وصفه بالتعثر الأشبه بالخسارة رغم التعادل.

وقال كايزر: بدأنا الشوط الأول بشكل سيئ، أنا اتحمل المسؤولية، وعلي ان أراجع طريقة تحضيري للمباراة، التحضير كان سيئاً وانعكس على الأداء.

وتابع: لا توجد أي أعذار لهذا التعثر، لن أتحجج أبداً بالغيابات، فبالأسماء التي بدأنا بها المباراة كان يجب أن نؤدي بشكل أفضل.