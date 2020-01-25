انطلاق «مهرجان الشيخ زايد» للمحامل اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، في مياه العاصمة أبوظبي، ولمسافة 25 ميلاً بحرياً، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويأتي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

يشارك في السباق 2500 بحار من مختلف أنحاء الدولة بما يزيد على 100 محمل شراعي، ويعد السباق انطلاقة منافسات فئة 60 قدماً في الموسم الجديد.

وكان الموسم الماضي لسباقات فئة 60 قدماً قد شهد منافسة شرسة على صعيد مختلف السباقات، ونجح المحمل «براق» لمصبح راشد مصبح الفتان وبقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي في حصد لقب بحار الموسم بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط .

من جانبه، طالب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت المشاركين بضرورة الالتزام بالقياسات الفنية واللوائح المنظمة، وذلك لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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وشدد على أن النادي رصد مجموعة الجوائز القيمة للفائزين بهدف تحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في قلب أحداث التراث الوطني الأصيل.

وأعرب الرميثي عن ارتياحه للإقبال الكبير من جانب البحارة على المشاركة في السباق الافتتاحي، وقال: من المؤكد أن الإقبال الكبير يؤكد حرص الجميع على التواجد في افتتاحية الموسم وكذلك يؤكد مكانة هذه الفئة بين أهل التراث البحري لاسيما أنها تعد المفضلة لديهم.وشدد على أن النادي يسعى دوماً لتنظيم سباقات متميزة من كافة الجوانب وكذلك متكافئة في الفرص بين الجميع من خلال ترسيخ العدالة في ضرورة الكشف على المحامل والتأكد من التزام المشاركين بالمواصفات الفنية والقياسات المحددة.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على الدعم والرعاية الدائمة لمختلف الأحداث التي ينظمها النادي.

كما وجه الشكر إلى شركاء النادي والرعاة على ما يقدمونه من دعم متواصل من أجل إنجاح وتميز كافة السباقات التي ينظمها أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على مدارس موسم السباقات البحرية.