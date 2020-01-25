ختام الجولة الثانية من بطولة أبوظبي للصيد اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تختتم اليوم أربعة أيام من المنافسة القوية للجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل والتي انطلقت من الأربعاء الماضي بتنظيم النادي البحري ودعم ورعاية فريق الطيار، بمشاركة فاقت 400 مشارك في ثاني جولات البطولة.

وكان مقر تسليم الأوزان في مرسى النادي البحري على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي شهد استمراراً في عملية تسليم الأوزان من قبل المشاركين في فئتي الكنعد والسكل، ومنذ اليوم الأول للبطولة حيث تم تسليم أكثر من 10 مشاركات يوم الأربعاء، وتحفظت اللجنة وبشكل كبير على أرقام الأوزان التي تم تسليمها من أجل أن تكون هناك فرصة ومساحة كافية لكل المشاركين من أجل المشاركة، وأيضاً من أجل تحفيز عملية تسليم الأوزان خلال الأيام الماضية.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي البحري أن السرية في الحفاظ على الأوزان التي تم تسليمها تصب في مصلحة المتسابقين والمسابقة بالدرجة الأولى من أجل ألا يتم الكشف عن أرقام كبيرة منذ أول أيام البطولة حيث إن ذلك قد يدفع بالبقية للتخاذل في عملية التسليم، وقال: «بالرغم من أننا نستقبل في كل يوم أوزاناً مختلفة إلا أن الهدف من الحفاظ على سرية الأوزان هو كي يبقى الغموض أيضاً حتى آخر لحظة من المسابقة».

وتوجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار بأمنياته لكل المشاركين بالوصول لتحقيق أوزان عالية من خلال المنافسة التراثية، وأكد أن التجمع البحري الكبير لمجتمع المتسابقين هو من أهم إيجابيات البطولة المميزة.