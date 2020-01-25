«دبي لاف» بطلة الألف جينيز و«جلوريوس» يقتحم قلعة الفهيدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت



واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة، حيث شهد، أمس الأول، السباق الرابع بكرنفال كأس دبي العالمي، والذي جرى برعاية موانئ دبي العالمية، وتضمن 6 أشواط مثيرة خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وشهد السباق مشاركة 72 خيلاً تنافست على مجموع جوائز مليون و45 ألف دولار أمريكي.

وجاء السباق كعادته مثيراً، وتمكنت خيول جودلفين من تحقيق ثلاث بطولات «هاتريك» وكلها من إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، أبرزها تتويج «دبي لاف» ببطولة الألف جينيز، فيما فاز «جلوريوس جورني» ل«سمو الشيخة الجليلة للسباقات» ببطولة قلعة الفهيدي التي أقيمت في الشوط الخامس.

وحققت المهرة «دبي لاف» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، فوزاً رائعاً في الشوط الثاني، لتتمكن من التتويج ببطولة الألف جينيز الإماراتي، التي جرت على المسار الرملي لمسافة 1600 متر «ليستد»، وقطعت المهرة البطلة، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:37:98 دقيقة وبفارق بلغ 3.25 طول.

وشاركت في هذا الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، 9 خيول، وجاءت في المركز الثاني المهرة «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزالونا، وذهب المركز الثالث للمهرة «فاينال سونج» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميلون.

وتمكن الجواد «جلوريوس جوني» ل«سمو الشيخة الجليلة للسباقات»، من الفوز ببطولة قلعة الفهيدي التي جرت في الشوط الخامس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة «ج2»، وشارك في هذا الشوط الذي جرى لمسافة 1400 متر بالمسار العشبي، 7 خيول، فيما بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وقطع «جلوريوس» بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، مسافة الشوط في زمن 1:22:35 دقيقة وبفارق 0.75 طول.

وفاز المهر «ليزر شو» لجودلفين، بسباق تحضيري البستكية الذي أقيم في الشوط الرابع الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر، وجرى على المسار الرملي، وشارك فيه 16 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار.

وقطع «ليزر شو» بإشراف المدرب المتألق سعيد بن سرور وقيادة الفارس كيفين ستوت، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:59:88 دقيقة وبفارق 4.5 طول، تاركاً المركز الثاني ل«دارك أوف نايت» لناصر عسكر بإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحصد المهر «دبي فيوتشر» لجودلفين، الفوز في أول مشاركة له بالدولة، حين توج بسباق الشوط الأول الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 2410 أمتار، ليحقق الجواد البالغ من العمر 4 سنوات ثالث انتصار في تاريخه من أصل 4 مشاركات، وقطع «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس هاري بنتلي، مسافة الشوط في زمن بلغ 2:27:91 دقيقة، وبفارق بلغ 0.75 طول عن أقرب منافسيه.

وشارك بهذا الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار، 16 خيلاً، وجاء في المركز الثاني «ماسيف سنترال» لبول روني بإشراف مايكل هالفورد، واحتل المركز الثالث «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف إروين شاربي.

وتوج الجواد «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، ببطولة دبي للسرعة في الشوط الثالث الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 1000 متر على المسار العشبي، ومجموع جوائزه 175 ألف دولار، وقطع الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، بإشراف المدرب تشارلز هيلز وقيادة الفارس جيمس دويل، مسافة الشوط في زمن بلغ 56:60 ثانية وبفارق طولين.

وتوج «جورج فيليرز» لمحمد البسطي بكأس الشوط السادس الختامي الذي جرى على المسار الرملي وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر بعدما قاده الفارس تاج أوشي بإشراف ساتيش سيمار لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 2:04:99 دقيقة وبفارق 1.5 طول.