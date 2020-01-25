شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إماراتي يشارك في بطولة «الكارتينج» بمسقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق إماراتي في بطولة الكارتينج الإقليمية في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير المقبل، والتي تعد أول بطولة لكأس أمم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج، وذلك بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ومشاركة 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تديره الجمعية العمانية للسيارات، بدعم من محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا): «هذا الحدث هو الأول من نوعه في العالم حيث تتنافس أفضل مواهب الكارتينج الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضد بعضها بعضاً، وذلك لتطوير وصقل مهارات هؤلاء السائقين الشباب الذين سيصبحون مستقبلاً نجوم بطولات الفورمولا1 والراليات في منطقتنا».
وسيتم تتويج أول فائز بلقب بطولة كأس أمم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج خلال حفل رسمي لتوزيع الجوائز في يوم 14 فبراير المقبل.
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