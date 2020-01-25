«شيفدوم» يهـدي حشـر آل مكتـوم بطولـة جبـل علـي للميـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تجاوبت جماهير مضمار جبل علي التي بلغ عددها حوالي 15 ألف متفرج من رواد المضمار العائلي مع الفقرات التراثية والفنية ضمن الاحتفالية التي أقامتها اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي أمس بمناسبة عودة المضمار إلى الحياة من جديد وسط فرحة جماهيرية مع فقرات مهرجان زعبيل، الذي شهد حضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومالك إسطبلات شادويل راعي السباق بالكامل، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وأمنة الهاشمي ممثلة وزارة التربية والتعليم، وعبدالله الأنصاري ومسعود حسن عضوي لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثلي جامعتي البريطانية والبلمند في دبي، وبلغ إجمالي الجوائز التي قدمت للأبطال مليوناً و195 ألف درهم.

وسطر الحصان «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مجداً كبيراً بفوزه ببطولة جبل علي للميل في الشوط الرابع والرئيسي، الذي جرى سباقه برعاية مزارع ديرنزتاون ونال «شيفدوم» جائزة مالية قدرها 345 ألف درهم من 575 ألف درهم إجمالي جائزة شوط الكبار.

وكانت فرحة سالم بن غدير كبيرة وتفاعل مع إنجاز «شيفدوم» لأنه هو من اقترح على مالكه شراءه من مزاد دبي وكانت نظرة بن غدير صائبة في «شيفدوم» الذي فجر المفاجأة في شوط الكبار، وأعرب بن غدير عن سعادته الكبيرة بالفوز وأعلن أن شيفدوم سيشارك في أكبر السباقات خلال الاستحقاقات القادمة، بعد أن أثبت كفاءة عالية وأصبح مكانه أن يشارك مع النخبة.

وانتزع الحصان «هالو» لمحمد البسطي لقب الشوط الأول عندما حسم الصراع في الأمتار الأخيرة بقيادة فارسه تاج أوشي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، وعقب نهاية الشوط الأول قام ممثل الجامعة البريطانية راعي الشوط بتتويج الفارس والمالك والمدرب.

وفي الشوط الثاني الذي جرى برعاية شادويل نال «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، وقام ممثلو شادويل بتتويج بطل الشوط الثاني، وخطف الحصان «ليدينج سبريت» المركز الأول في الشوط الثالث لمحمد خليل بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وتم تتويج بطل شوط مزارع شادويل عبر لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكانت الكلمة المسموعة للحصان «أود تو أوتمن» لمحمد البسطي الذي فجر مفاجأة السباق لأنه فاز رغم أنه كان خارج دائرة الترشيحات الجماهيرية في الشوط الخامس الذي جرى سباقه برعاية إسطبلات شادويل، وقاد البطل لمنصة التتويج الفارس باتريك كوسجراف والمدرب ساتيش سيمار.

وفي الشوط السادس كان الفوز حليفاً للحصان «لاست سيربرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وفي الشوط السابع والأخير اعتلى الحصان «دالتري» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي منصة التتويج في مشهد مسك الختام، وكان ميرزا الصايغ وأعضاء لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قد شاركوا في تتويج الأبطال في مختلف الأشواط مع ممثلي جامعتي البريطانية والبلمند في دبي.



ميرزا الصايغ:عودة قوية للمضمار



أشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعودة السباقات إلى مضمار جبل علي بعد فترة التوقف، وأشاد بمستوى المشاركة التي وصفها بالمنافسة القوية في الشوط الرئيسي، موضحاً أن جميع أشواط السباق حفلت بندية كبيرة، كما أشاد بالحصان «شيفدوم» الذي قدم عرضاً رائعاً في الشوط الرابع، كما أشاد بمسابقة التلوين لطلاب المدارس التي تحظى باهتمام خاص من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



الحلواني: مفاجآت جماهيرية

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أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن سعادته برؤية جماهير المضمار العائلي مجدداً، وفرحته بعودة أرضية المضمار كما كانت، موضحاً أن هذا يعود إلى توجيهات وجهود سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار، وتمنى أن تواصل الجماهير حضور السباقات القادمة التي سيتم خلالها تقديم العديد من المفاجآت السارة، وكان شريف الحلواني كرم الفارس رويستون فريش والمدرب دووج واتسون نجوم السباق الثالث الذي جرى قبل شهر ونصف الشهر.



مؤسسات التعليم



حظي سباق أمس بمشاركة وزارة التربية والتعليم وجامعتي البريطانية والبلمند في دبي، والتي تلقت دعوة من شادويل بهدف إشراك المؤسسات التعليمية في الرياضات التراثية. وأسفرت نتيجة مسابقة الرسم للخيول عن فوز مدرسة جميرا بالمركز الأول، ونالت 15 ألف درهم، وحلت مدرسة عقبة بن نافع في المركز الثاني ونالت 12 ألف درهم، وحلت مدرسة الألفية في المركز الثالث ونالت 10 آلاف درهم.



السيارة إلى باكستان



لم ينجح أحد في حصد العلامة الكاملة 7 من 7 وحقق مرشحان 6 من 7 فنال كل واحد منهما 5600 درهم، وحقق 36 مرشحاً نتيجة 5 من 7 ونال كل واحد منهم 800 درهم، وبلغ إجمالي الذين شاركوا في الترشيحات 13565 مرشحاً، وكان سعيد الحظ في السحب على السيارة هو الباكستاني محمد حنين ونال سيارة ماركة شيري اريزو.