سعيد بن سرور: بطولة الأوكس الوجهة المقبلة لـ«دبي لاف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل المدرب العالمي سعيد بن سرور حصد البطولات في كرنفال «كأس دبي العالمي»، وأضاف لرصيده ثلاث بطولات جديدة، في السباق الثالث من كرنفال هذا الموسم، ليصبح إجمالي رصيده من البطولات الكرنفالية في هذا الموسم سبع بطولات، وكان أبرز انتصارات أمس الأول هو فوز «دبي لاف» ببطولة الألف جينيز الإماراتي.

وقال سعيد بن سرور: «احتلت الفرس «دبي لاف» المركز الرابع في السباق التحضيري، واليوم أنهت بطولة الجينيز محققة فوزاً رائعاً، إنها مهرة صلبة للغاية، تظهر مستوى رفيعاً في التمارين الصباحية، وقد تحسنت كثيراً عقب مشاركتها في السباق التحضيري، أردت أن تتخذ موقعاً متقدماً أثناء السباق، وقد انتقلت بصورة طيبة طوال المسافة، وعندما دخلت إلى المسار المستقيم، انتقلت مباشرة إلى الصدارة».

وأضاف «العالمي»: «بناء على الكيفية التي كانت تؤدي بها التمارين ومستواها في بطولة الألف جينيز، فقد تبين لنا أنها قادرة على تحمل مسافة أطول، والوجهة المقبلة لها ستكون سباق الأوكس «جروب 3» يوم 20 فبراير/شباط المقبل».

وأضاف سعيد: «فاينال سونج» لم تتحمل مسافة الميل وكنا نعلم بوجود علامة استفهام حول قدرتها على تحمل هذه المسافة؛ نظراً لأن أفضل مستوى لها في العام الماضي كان على مسافة خمسة وستة فيرلونج، مستواها يتحسن طوال الوقت، وسنبحث لها عن سباق فئوي في الفترة المقبلة».

أما المهر المتطور «دبي فيوتشر»، والذي حقق فوزه الثالث على التوالي بكل أريحية، فقال سعيد بن سرور: «سبق وأظهر «دبي فيوتشر» مستوى جيداً بالمملكة المتحدة، وسجل فوزين وحل ثانياً في مشاركته الأخرى، وقد حقق فوزاً رائعاً في أول مشاركة له بالدولة، أنا واثق من أنه سيكون في مستوى أفضل عقب هذه المشاركة، وسنبقيه على مسافة الميل ونصف الميل بسباق هانديكاب عشبي آخر في منتصف الشهر القادم».

وعن الأداء الرائع الذي قدّمه المهر «ليزر شو» بسباق تحضيري البستكية الذي جرى على الأرضية الرملية لمسافة 1900 متر، وخلاله ارتدى «ليزر شو» القناع للمرة الأولى، قال سعيد بن سرور: «قدم أداء رائعاً، باعتقادي أن المسافة الأطول وارتداء القناع لأول مرة أسهما في تغيير أداء «ليزر شو»، فقد تعرض لقدر كبير من الرمل المتطاير في السباق الماضي، ولم يتمكن من تحسين موقعه إطلاقاً؛ ولكنه تعلم الكثير من تلك التجربة، وبالفعل ناسبته هذه المنافسة جيداً، ولكن علينا أن ننظر في سباق 2000 جينيز الإمارات «ج3» على مسافة الميل، وفي اعتقادي أنه يتوجب علينا خوض محاولة أخرى على تلك المسافة، وبالتحديد مع ارتداء القناع، ومن ثم يمكننا توجيهه إلى داربي الإمارات «ج2».