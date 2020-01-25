منتخب الإمارات في اختبار تونسي بأمل تعويض خسارة الافتتاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي انطلقت، أمس الأول، بصالة شباب الأهلي وتتواصل حتى الأول من شهر فبراير المقبل، اليوم، 4 مباريات ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة، حيث يعاود المنتخب الوطني الظهور في ثالث أيام البطولة، عندما يلتقي مع فريق الرادسي التونسي في الخامسة عصراً ضمن منافسات المجموعة الثانية، وهي المواجهة الثانية للمنتخب بعد مباراة الافتتاح التي خسرها بصعوبة أمام ماييتي الفلبيني 82-88.

ليست مباراة المنتخب اليوم سهلة لقوة المنافس الذي ضم كوكبة من نجوم المنتخب التونسي بخلاف المحترفين الأجانب، وإن كان المنتخب يتطلع إلى تحقيق فوز يقربه من التأهل إلى المرحلة الثانية في البطولة، وهو ما يسعى إليه خاصة بعد دعمه بالمحترف اللبناني الشهير فادي الخطيب.

وتستهل مباريات اليوم في الثالثة عصراً بلقاء يجمع فريق الجامعة الأمريكية بدبي مع سلا المغربي، ويقام في السابعة مساءً لقاء قمة يجمع بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري مع وصيف بطل آسيا وحامل لقب البطولة فريق الرياضي اللبناني، وتختتم الجولة في التاسعة مساء بلقاء جماهيري يجمع فريق بيروت اللبناني مع الاتحاد السوري.

وبالعودة لمواجهات يوم الافتتاح، لم يجد الرياضي اللبناني حامل اللقب أية صعوبة في الفوز على فريق الجامعة الأمريكية في دبي 78-96 في أولى مبارياته في المجموعة الأولى الحديدية.

وأشاد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بالمستوى الذي قدمه منتخب الإمارات في مستهل مشواره في البطولة على الرغم من الخسارة، موضحاً أن اتحاده لا يطالب اللاعبين بإحراز البطولة بقدر الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الفرق العريقة المشاركة في هذا الحدث الدولي.

وأضاف أن اللاعب اللبناني فادي الخطيب أحدث نقلة نوعية بتواجده مع المنتخب وأثبت أن الفريق بحاجة إلى لاعب بهذا المستوى من الخبرة والمهارة العالية.

وتابع القرقاوي: «نجحنا بمجاراة الفريق الفلبيني رغم فترة الإعداد البسيطة التي سبقت البطولة والتي لم تتعدَّ ثلاثة أيام فقط، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء وهذه الروح العالية».

وعن نشاط الاتحاد العربي والمسابقات التي سينظمها خلال العام الحالي، قال إن الاتحاد حريص على تنفيذ هذه الأجندة بإقامة بطولة المنتخبات في تونس وأندية الرجال في البحرين وبطولة الناشئين ما بين السعودية والبحرين، وإن البحث جارٍ عن الدولة التي ستنظم بطولة السيدات.

وأكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة رئيس لجنة المنتخبات أن المنتخب قدم رسالة إلى كل الفرق المشاركة في البطولة بأنه متواجد بقوة وأنه استطاع أن يجاري الفريق الفلبيني في أوقات كثيرة من المباراة على الرغم من خسارته، وقال: «كنا نتوقع بداية سيئة لمنتخبنا في أولى مباريات البطولة، نظراً لأنه قد تجمع قبل ثلاثة أيام من انطلاق الحدث، كما لم يكن متجانساً في الفترة الأولى، لكن لاعبي المنتخب أظهروا حماساً وحرصاً على تقديم الأفضل خلال المباراة الافتتاحية».

وقال الفردان: «لاعبونا أكثر المستفيدين من التظاهرة من خلال الاحتكاك وكسب الخبرة، من المشاركة التي تجمع أهم النجوم وأبرز فرق السلة على مستوى آسيا وإفريقيا، بغض النظر عن الخسارة يهمنا أن نستفيد من البطولة، وأن يعود اللاعبون إلى أنديتهم، وهم أكثر قوة وتميزاً ومن دون أي إصابات».