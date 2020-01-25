علي هادي يترك زاخو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي



قرر مدرب فريق زاخو العراقي لكرة القدم، علي هادي، إنهاء مشوراه مع الفريق؛ بسبب توقف منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال هادي: بعد أن توقف الدوري، وأصبح العمل صعباً بترحيل المحترفين إلى ديارهم، وتسوية الأمور مع لاعبي المحافظات، وعودة أغلب لاعبي الفريق ضمن دوري الإقليم، وعلى الرغم من الصبر على الظروف الصعبة، فإن المشاركة باتت شبه مستحيلة في الدوري وفق المعطيات الحالية، وقررت التنازل عن حقوقي المادية جميعها.

وسبق للمدرب علي هادي أن أشرف على تدريب فرق كربلاء وزاخو والكهرباء والقوة الجوية والطلبة.