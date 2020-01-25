تدشين موسم الدراجات المائية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن شاطئ (لا مير) في جميرا بداية من الساعة العاشرة إلا ربعاً من صباح اليوم منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2020- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة نخبة الأبطال العالميين من مختلف قارات العالم.

ويعد السباق اليوم الحدث الافتتاحي لموسم السباقات العالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي إم- وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية كأول الأجندة الدولية في العام 2020.

وينتظر أن تجمع المنافسات ما يزيد على 70 متسابقاً من مختلف بلدان العالم يتقدمهم نجوم هذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنهم الأبطال المصنفون عالمياً.

وتجمع البطولة الدولية في أول مراحلها اليوم نخبة من نجوم رياضة الدراجات المائية العالميين، ويتقدم المشاركين أبطالنا الذين لمع اسمهم في البـطولات العالمـية والقارية والدولية للدراجات المائية من مختلف قارات العالم، ويشارك في الحدث نجومنا الأبطال راشد علي صالح الملا وراشد الطاير وعلي اللنجاوي وخليفة بالسلاح وسلطان عيسى الحمادي وعبدالله عبدالرحمن الحمادي وسلمان يونس العوضي وراشد سالم طاهر ومانع حبيب المرزوقي وأحمد عيسى الحمادي وخالد سليمان المازمي وعامر عبدالرزاق حوير.