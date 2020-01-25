شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع البرازيلي لوبيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
تعاقد نادي خورفكان مع اللاعب البرازيلي رامان لوبيز قادماً من كاشيوا الياباني، ليستمر في تعزيز صفوفه، ولاسيما أنه يصارع من أجل البقاء في دوري الخليج العربي.
وكان خورفكان نشيطاً جداً في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما ضم كلاً من البرازيليين ريكاردو منديز «ريكاردينيو»، ومواطنه برونو لاماس، إلى جانب الثلاثي المواطن فوزي فايز (الشارقة)، ومحمد هلال (بني ياس)، وفيصل المطروشي (الجزيرة).
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