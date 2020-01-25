كارولاين تودع التنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت مسيرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي في عالم التنس أمام التونسية أنس جابر، وتأجل حلم الأمريكية سيرينا وليامس بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارجاريت كورت (24)، فيما واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالية آشلي بارتي زحفهما في بطولة أستراليا المفتوحة.

وخرجت اليابانية ناومي أوساكا أمام الأمريكية المراهقة كوكو جوف، فيما انقذ السويسري روجيه فيدرر نفسه من خسارة محتمة أمام الأسترالي جون ميلمان.

وتواصلت عقدة سيرينا في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، بخروجها، أمس، من الدور الثالث بعد خسارتها المفاجئة أمام الصينية كيانج وانج 4-6 و7-6 (7-2) و5-7.

وتلتقي وانج في الدور الرابع التونسية أنس جابر التي حققت نتيجة لافتة جداً بإقصائها الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2018 ووصيفة فلاشينج ميدوز لعامي 2009 و2014، بالفوز عليها 7-5 و3-6 و7-5، في آخر مباراة للمصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وخلافاً لفوزنياكي، وسيرينا التي بكت بعد مباراتها مع وانج، ليس لخسارتها، وحسب بل لاعتزال صديقتها الدنماركية، كان اليوم الخامس من البطولة الأسترالية سعيداً بالنسبة للبطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى، إذ بلغت بطلة رولان جاروس 2019 الدور الرابع للمرة الثانية توالياً بفوزها السهل جداً على الكازخستانية إيلينا ريباكينا.