بني ياس يحبط آمال ومعنويات النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

اقتنص بني ياس فوزاً مهماً من النصر وعلى ملعبه للمرة الأولى في عصر الاحتراف بهدف دون مقابل سجله لويز أنطونيو في الوقت القاتل من اللقاء الذي أقيم على استاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق»، ليحبط «السماوي» آمال «العميد» الذي بدأ جمهوره يحلم بالمنافسة على اللقب بعد عرضه الرائع في نهائي كأس الخليج العربي عندما فاز بلقبه على حساب شباب الأهلي.

من جهته، أكد الألماني شايفر مدرب بني ياس فخره بجميع اللاعبين على ما قدموه، شارحاً سر الفوز بالقول: لدينا غيابات، كما أن مهاجمنا وهدافنا كوندي رحل إلى شباب الأهلي، وبعض اللاعبين انضموا للفريق قبل اللقاء بأيام قليلة، ولذا كان من الصعب أن نحقق الفوز على النصر، لكننا قمنا بتحليل خصمنا بشكل جيد وعملنا على الاستعداد له بالطريقة التي تناسبه، وقد كان الفوز من نصيبنا.

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وأشار شايفر: عملنا على إيقاف اللاعبين الخطرين لدى فريق النصر وأبرزهم نيجريدو وطارق أحمد، واستغللنا خطأ دفاعياً وقمنا بالتسجيل من خلاله.

وأشار شايفر إلى أن فريقه كان يعاني من بعض المشاكل الفنية ومن أبرزها رغبة كوندي في الرحيل، وكانت هناك مشكلة في قيادة الفريق، وهو ما جعلنا نتحدث مع ألميدا ليكون قائداً للفريق وليس صانع ألعاب فقط، وبالفعل استطاع أن يحقق ذلك مع مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب، كما أحب أن أشيد بفهد الضنحاني الذي أعتبره أفضل حارس في الإمارات. أما يوسيب أومر تشي مساعد مدرب النصر فأكد أن بني ياس قاتل من البداية ونجح في تحقيق الفوز، لافتاً إلى أن نتيجة المباراة وهي الخسارة عقب التتويج بلقب أمر عادي في كرة القدم، خاصة أن اللاعبين عائدون من نشوة الفوز بمسابقة كأس الخليج العربي، وبالتالي كان من المتوقع أن تحدث مثل هذه الأمور.

وعبر فهد الضنحاني حارس بني ياس عن سعادته بفوز فريقه على النصر مؤكداً أن حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس لتدريبات الفريق عشية المباراة كان له الدور في تحقيق الفوز على النصر.

وأكد حبيب الفردان لاعب النصر أن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام بني ياس يجعله غير قادر على المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، مؤكداً أن هذا اللقاء كان الأهم خلال الفترة الحالية.