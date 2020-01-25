«عين الصقر» في الملاعب الترابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين أنها ستلجأ للمرة الأولى، على الملاعب الترابية للتنس هذا الموسم، إلى جهاز المراجعة للتحديد بدقة مكان ملامسة الكرات للأرض، وذلك في دورة ريو دي جانيرو البرازيلية الدولية في فبراير/شباط المقبل.

وفي السابق، لم يكن اللاعبون قادرين على الاعتراض على قرارات الحكام بطلب اللجوء إلى مراجعتها للتأكد من صحتها والتحديد بدقة مكان ملامسة الكرات الأرض على الملاعب الترابية، حيث كان الاعتماد على العلامات التي تخلفها الكرات.