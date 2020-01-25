«الفرسان» كسبوا الرهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد شباب الأهلي في الصدارة بعدما كسب رهان القمة بفوزه على الشارقة 3-2 في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما، أمس، في استاد راشد في الجولة 13 الأخيرة من دور الذهاب لدوري الخليج العربي.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 24 نقطة ل«الملك» الذي بقي وصيفاً رغم تعرضه لخسارته الثالثة توالياً. واستمر الظفرة في مسلسل انتصاراته وتخطى الفجيرة 3-1 ليصعد إلى المركز الخامس، في حين فاز الوحدة على حتا 2-صفر.