قرعة سهلة لبرشلونة والريـال في كأس إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت قرعة دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أمس، فريق برشلونة في مواجهة على أرضه أمام ليجانيس، بينما سيحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سرقسطة المنتمي للدرجة الثانية.

ويتساوى برشلونة وريال مدريد في رصيد النقاط ويتقاسمان صدارة الدوري الإسباني«الليجا»، ويحتل ليجانيس المركز 19 قبل الأخير، بينما يحتل ريال سرقسطة، الذي هبط من دوري الأضواء في 2013، المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية.

وسيلتقي فالنسيا حامل اللقب مع كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة الذي فجر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة حين أطاح أتلتيكو مدريد وهزمه 2-1.

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وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعد اللقاء إنه لاينوي ترك أتلتيكو مدريد برغم تذبذب نتائج فريق العاصمة.

فبعد خسارته أمام إيبار في الدوري بهدفين ليصبح مركزه الثالث مهدداً، مُني «كولتشونيروس» بصفعة قوية، عندما عاد بخُفي حُنين من أرض كولتورال ليونيسا.

وقال سيميوني بعد المواجهة «أملك رغبة العمل مثل أي يوم منذ وصولي إلى هنا».