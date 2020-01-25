بطولة المواي تاي في أبوظبي تختتم اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب 2020، التي نظمتها اللعبة طوال اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 140 لاعباً يمثلون أغلب الأندية الأعضاء على مستوى الدولة، وتأتي مباريات الدور النهائي على ضوء نتائج الجولة الافتتاحية التي استكملت، أمس، بحضور ياسر سالم الساعدي، نائب رئيس الاتحاد، وطارق المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وكانت تصفيات الدور التمهيدي لفئة الشباب تحت 17 سنة، شهدت فوز عبدالقادر إبراهيم «صالة مانغو» على محمد عمار «صالة ذا جيم»، وفوز خلف عبابنة «صالة الرشاقة» على محمد جمال «نادي أبوظبي مواي تاي»، وفوز الخان بدرشوف «أكاديمية تي كيه» على بول سانغو «صالة أكاديمية تى كيه»، وفوز محمد عزيز موسى من شرطة أبوظبي على عمر علي «صالة مانغو»، وفاز إبراهيم الخطيب «صالة مانغو» على يوسف أبوحمدان «صالة أكاديمية تي كيه»، وفاز شهاب أحمد «صالة ايه.ك.د» على عمر سمحان «أكاديمية تيتان»، وفاز صقر خضر «ذا جيم» على عبدالرحمن أحمد «مانغو»، وفاز رافي سلحب من «بي.ار» على محمد حسين «ذا جيم».

وعلى مستوى الناشئين فاز عمر عصام على آدم نجيب، وفاز عمر ميرزا على عصام خليل، وفاز يوسف اليعربي على كومار، وفاز محمد الصابري على فارس محمود، وفاز هادف عبدالله على عمر برهان، وفاز عمر عبد النور على جوزيف.

وأكد طارق المهيري، أن البطولة، أظهرت حماساً من جميع المشاركين من مختلف الأندية والصالات ومستوى طيباً، وأضاف: «لا شك أن تلك النخبة الواعدة تمثل دعماً لقاعدة اللعبة العمرية التي تتطلع للغد الواعد بقليل من الصقل والرعاية، واستثماراً لدعم القيادة الرشيدة التي سخرت كافة متطلبات النجاح لقطاع الشباب والرياضة مما يسهم في رفعه رياضة الإمارات».