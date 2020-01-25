إصابة فاردي غير مقلقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من المخاوف حول مدى خطورة إصابة هداف الفريق جايمي فاردي، متوقعاً عودته قريباً.

ويحتل فاردي صدارة الهدافين برصيد 17 هدفاً ساهمت بشكل كبير في احتلال فريقه المرتبة الثالثة.

وقال رودجرز: إصابة فاردي ليست خطيرة كما كنا نظن في البداية، إنها ليست العضلة الخلفية، إنها تمدد عضلي.

في المقابل، أكد رودجرز أن لاعب الوسط الفرنسي نامباليس مندي سيغيب لستة أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في الشوط الأول من المباراة ضد وست هام يونايتد.